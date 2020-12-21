Украинский врач-инфекционист заявил, что новый штамм коронавируса уже обнаружен на Закарпатье

В Закарпатье уже зарегистрировали случаи инфицирования N501Y, так называется новый штамма коронавируса, пишет УНИАН.



По словам врача, один из его пациентов уже переболел новым штаммом, и объяснил, что мужчина – заробитчанин, ездит из Украины в Чехию и обратно, вероятно, оттуда и привез мутацию.



"Когда речь шла о верификации этого, то Украина не имеет возможности идентифицировать этот вирус в массовом тестировании. Но люди, у которых есть страховка в странах ЕС, могут определить уже мутировавший вирус. И таким образом мне удалось подтвердить, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом вируса",

– рассказал он.



Новая мутация коронавируса может быть на 70% более заразной, чем уже известная форма.