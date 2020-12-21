Об этом сообщается на официальной странице партии.

Согласно опубликованной информации, 21 декабря, во время заседания рабочей группы Харьковского городского совета VIII созыва позицию партии Блок Светличной «Разом!» представил Дмитрий Булах, который вместе с коллегами по партии разработал проект Регламента и подготовил перечень из 40 системных поправок и предложений.«Основное внимание уделено порядку подготовки проектов решений горсовета и усилению роли постоянных комиссий в противовес «совместным заседанием постоянных комиссий» - печально известному харьковскому ноу-хау, которое не предусмотрено ни одним нормативным актом», - комментирует депутат фракции Блока Светличной Игорь ЧернякВ партии подчеркивают, что пришло время возвращать депутатам горсовета реальные полномочия, на что и рассчитывают избиратели, которые поддержали именно этих депутатов.«Местное самоуправление должно работать ответственно и исключительно для обеспечения достойного завтра жителям города»,- заявляют в партии.