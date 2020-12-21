Об этом сообщается на официальной странице партии.Согласно опубликованной информации, 21 декабря, во время заседания рабочей группы Харьковского городского совета VIII созыва позицию партии Блок Светличной «Разом!» представил Дмитрий Булах, который вместе с коллегами по партии разработал проект Регламента и подготовил перечень из 40 системных поправок и предложений.
«Основное внимание уделено порядку подготовки проектов решений горсовета и усилению роли постоянных комиссий в противовес «совместным заседанием постоянных комиссий» - печально известному харьковскому ноу-хау, которое не предусмотрено ни одним нормативным актом», - комментирует депутат фракции Блока Светличной Игорь Черняк
В партии подчеркивают, что пришло время возвращать депутатам горсовета реальные полномочия, на что и рассчитывают избиратели, которые поддержали именно этих депутатов.
«Местное самоуправление должно работать ответственно и исключительно для обеспечения достойного завтра жителям города»,- заявляют в партии.