Государственная лабораторная сеть Украины способна выявить SARS-CoV-2 у пациентов независимо от штаммов. Об этом заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

«Сейчас уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома», - говорит Игорь Кузин.По словам чиновника появление нового штамма никоим образом не связана со стартом вакцинальной кампании в Великобритании.«Во-первых, этот штамм зарегистрировали до начала программы вакцинации от коронавируса и уже исследовали. Во-вторых, например, в ЮАР, где выявлен коронавирус с похожим мутацией, но который вообще с последним не связан, прививочная кампания еще не начата - но там также был зарегистрирован еще один новый штамм», - говорит глава ЦОС.По словам Кузина данные о новой мутации пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности. Однако вирусом действительно начинают чаще заражаться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.«Такой рост вирулентности (заразности) вызвано мутацией шип-образного протеина коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку», - пояснил Игорь Кузин.