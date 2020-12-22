В Харькове, 22 декабря, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в КП «Харьковводоканал»

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Основянского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



въезд 2-й Староверещаковский (ч/с), ул. Староверещаковская (ч/с), ул. Сидоренковская (ч/с), пер. Лопанский, 5 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.20 г.



А также:



Киевский район:

ул. Дружбы Народов, 253 (п. №10, стояк), ул. Академика Проскуры, 5-б до 20:00 22.12.20 г.; ул. Астрономическая, 39 (п. №4) до 20:00 23.12.20 г.



Немышлянский район:

проезд Стадионный, 10/1 (п. №2, стояк), ул. Амосова, 5 (стояк) до 20:00 22.12.20 г.



Новобаварский район:

ул. Селянская, 76 (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.20 г.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 20:00 22.12.20 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №3, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), ул. Деревянко, 16 (п. №5, стояк), пр. Победы, 77 (п. №1, стояк), ул. Балакирева, 50-а (п. №1, стояк) до 20:00 22.12.20 г.; ул. 23 Августа, 2 (п. №2, стояк) до 20:00 23.12.20 г.











