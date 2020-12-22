На проспекте Науки столкнулись три машины

На проспекте Науки, вечером 21 декабря столкнулись автомобили BMW и Kia. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале.

Также по словам сводетелей пострадла еще одна машина.

"Предположительно бляха BMW дала в бочину Kia, и та улетела в третье авто. На месте работает полиция, идут активные споры, кто же виноват" - написано в сообщении.

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