На проспекте Науки столкнулись три машины

На проспекте Науки, вечером 21 декабря столкнулись автомобили BMW и Kia. Об этом сообщили очевидцы в телеграмм-канале.



Также по словам сводетелей пострадла еще одна машина.



"Предположительно бляха BMW дала в бочину Kia, и та улетела в третье авто. На месте работает полиция, идут активные споры, кто же виноват" - написано в сообщении.