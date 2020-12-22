Водитель был в состоянии алкогольного опьянения

По данным полиции, ДТП произошло 20 декабря около 23:20 недалеко от 17-го кладбища. По предварительной информации, водитель Lexusа нe справился с управлением, и машина съехала в кювет.



У водителя полицeйские заметили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,02 промилле (норма - 0,2 промилле).



Водитель с травмами был госпитализирован.



На него составили административный протокол по ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).