Водитель был в состоянии алкогольного опьянения
По данным полиции, ДТП произошло 20 декабря около 23:20 недалеко от 17-го кладбища. По предварительной информации, водитель Lexusа нe справился с управлением, и машина съехала в кювет.
У водителя полицeйские заметили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,02 промилле (норма - 0,2 промилле).
Водитель с травмами был госпитализирован.
На него составили административный протокол по ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).
У водителя полицeйские заметили признаки алкогольного опьянения. Он согласился пройти осмотр, результат которого составил 1,02 промилле (норма - 0,2 промилле).
Водитель с травмами был госпитализирован.
На него составили административный протокол по ст.130 (управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения).