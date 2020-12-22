Существовала угроза дальнейшего распространения огня

В  Купянском районе, в селе Кучеровка ликвидирован пожар в частном домовладении, сообщили спасатели. 

Вызов поступил 22 декабря в 2:11, Прибыв на место пожарные обнаружили, что где горели сразу 2 хозяйственные постройки.

Общая площадь пожара составила 20 кв.м.

В 2:27 пожар был локализирован. Полностью же его потушили в 03:50.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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