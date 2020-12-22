Существовала угроза дальнейшего распространения огня

В Купянском районе, в селе Кучеровка ликвидирован пожар в частном домовладении, сообщили спасатели.



Вызов поступил 22 декабря в 2:11, Прибыв на место пожарные обнаружили, что где горели сразу 2 хозяйственные постройки.



Общая площадь пожара составила 20 кв.м.



В 2:27 пожар был локализирован. Полностью же его потушили в 03:50.



Причина возникновения пожара устанавливается.