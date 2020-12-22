Существовала угроза дальнейшего распространения огня
В Купянском районе, в селе Кучеровка ликвидирован пожар в частном домовладении, сообщили спасатели.
Вызов поступил 22 декабря в 2:11, Прибыв на место пожарные обнаружили, что где горели сразу 2 хозяйственные постройки.
Общая площадь пожара составила 20 кв.м.
В 2:27 пожар был локализирован. Полностью же его потушили в 03:50.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Вызов поступил 22 декабря в 2:11, Прибыв на место пожарные обнаружили, что где горели сразу 2 хозяйственные постройки.
Общая площадь пожара составила 20 кв.м.
В 2:27 пожар был локализирован. Полностью же его потушили в 03:50.
Причина возникновения пожара устанавливается.