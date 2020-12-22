28 детей родилось в Харькове в понедельник, 21 декабря.

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных - 13 мальчиков и 15 девочек.

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