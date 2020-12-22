Женщина под видом работницы почты мошенническим образом выманивала у пенсионеров Первомайского денежные средства

Как сообщили в полиции, женщина ходила по домам и, представляясь почтальоном, рассказывала пожилым людям, что им начислена одноразовая денежная помощь в размере 185 гривен. При этом рассчитывалась купюрами крупного номинала, а получая от пенсионеров сдачу сразу уходила. Только после ее ухода люди обнаруживали, что купюры сувенирные.



На данный момент женщина успела обмануть трех пенсионеров. Общая сумма нанесенного пенсионерам ущерба составила около 6 500 гривен.



Мошенницей оказалась 51-летняя жительница Донецкой области, ранее судимая за аналогичные преступления. Сейчас полицейские устанавливают ее причастность к подобным преступлениям в других областях Украины.



Следственным отделением Первомайского отдела полиции проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Злоумышленнице грозит до 3 лет лишения свободы.