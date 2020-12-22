В харьковском метрополитене полицейские у пассажира нашли героин

По данным полиции, на станции метро "Южный вокзал" сотрудники отдела полиции в метрополитене вместе с инспектором-кинологом остановили мужчину, на которого среагировала служебная собака.

При личном досмотре у 56-летнего мужчины полицейские изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.

Также при осмотре личных вещей мужчины полицейские обнаружили еще один полиэтиленовый пакет с таким же наркотиком и две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения весом около 150 граммов. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украина. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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