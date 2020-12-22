Полицейские обнаружили наркотики различных видов в ночном клубе на улице Куликовской

По данным полиции, клуб на улице Куликовской работал в ночь на 19 декабря вопреки действующим запретам, и в нем отдыхали 75 человек.



На территории клуба полицейские обнаружили около 20 граммов наркотиков различных видов.



Работа ночного клуба приостановлена. Сотрудники полиции устанавливают владельцев развлекательного заведения.



По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.