В Жихаре пиротехники обезвредели 28 боеприпасов времен Второй мировой войны.

как сообщили в ГСЧС Харьковской области 21 декабря пиротехники проводили плановое обследование территории лесного массива в поселке Жихарь, где во времена Второй мировой войны шли ожесточенные бои.

Все взрывоопасные предметы ликвидированы в тот же день на специальных взрывных площадках.

Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области напоминает: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по телефону 101 или 102.

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