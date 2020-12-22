На Привокзальной площади в День Святого Николая зажгли новогоднюю елку и включили световые инсталляции

Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала "Южная железная дорога" "Укрзалізниця".



Елку украшают около 100 игрушек и почти 80 000 светодиодных лампочек.



Высота елки – 15 метров.



Вокруг елки курсирует новогодний поезд с машинистом.



Также на Привокзальной площади установлены световые инсталляции.