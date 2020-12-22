На Привокзальной площади в День Святого Николая зажгли  новогоднюю елку и включили световые инсталляции

Об этом сообщили в пресс-службе регионального филиала "Южная железная дорога" "Укрзалізниця".

Елку украшают около 100 игрушек и почти 80 000 светодиодных лампочек.

Высота елки – 15 метров.

Вокруг елки курсирует новогодний поезд с машинистом.

Также на Привокзальной площади установлены световые инсталляции.

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