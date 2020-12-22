В Харьковской области синоптики прогнозируют от 6 до 11 градусов ниже нуля, что выше предыдущих показателей

По информации Харьковского гидрометцентра, завтра, 23 декабря в Харькове облачно с прояснениями.



Без существенных осадков. Местами гололед. На дорогах гололедица.



Ветер южный, 5 - 10 м / с.



Температура воздуха ночью 6 - 11 ° мороза, днем 1 - 6 ° мороза.