В Харьковской области синоптики прогнозируют от 6 до 11 градусов ниже нуля, что выше предыдущих показателей

По информации Харьковского гидрометцентра, завтра, 23 декабря в Харькове облачно с прояснениями.

Без существенных осадков. Местами гололед. На дорогах гололедица.

Ветер южный, 5 - 10 м / с.

Температура воздуха ночью 6 - 11 ° мороза, днем 1 - 6 ° мороза.

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