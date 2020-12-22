Об этом сообщили в пресс-службе компании «Харьковгаз сбыт».

За последний месяц задолженность жителей Харькова и Харьковской области за потребленный природный газ выросла на 462 миллиона гривен и по состоянию на 1 декабря 2020 составила 2,78 миллиарда. По данным предприятия, 45% клиентов компании имеют долги.По словам руководства, несмотря на такую ​​ситуацию, компания продолжает взыскивать долги через суды. В частности, с начала 2020 года в суды передано 1214 дел в отношении взыскания просроченной задолженности на 22 млн грн.В предприятии подчеркнули, что карантин не освобождает клиентов от их обязательств платить за потребленный газ и напомнили, что возвращение долгов через суд увеличит сумму самого долга, ведь потребителю нужно будет оплатить судебный сбор, который составляет более 2 тысяч гривен, а также штрафные санкции за несвоевременную оплату.«Не избежать судебных исков и тем клиентам - должникам, которые решат сменить поставщика, при этом не заплатив долги нашей компании», - отметил директор Павел Тиндик.