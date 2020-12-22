Юрий Корсунов - депутат Харьковского городского совета, член земельной комиссии, а также помощник депутата Верховной Рады Ирины Фриз.Как сообщает издание Depo.Харків, депутат Европейской солидарности, задекларировал 15 земельных участков, 12 из которых находятся в элитном коттеджном поселке и были куплены летом минувшего года за 316,8 тысяч гривен.
Также Корсунов с женой задекларировали общее владение квартирой площадью 48,5 кв.м в Харькове, 17% офиса площадью 1661,2 кв.м, 50% офиса площадью 160,6 кв.м, 50% офиса площадью 46 кв.м и 100% офиса площадью 31 кв.м.
Из движимого имущества в собственности у депутата находится автомобиль Volkswagen Passat 2015 выпуска, купленный за 250 тыс. грн.
Кроме того, в течение 2019 года Корсунов получилдоход от занятия предпринимательской деятельности — 750 тыс. грн, пенсию — 77 тыс. грн, доход от отчуждения движимого имущества — 30 тыс. грн, отчуждение недвижимого имущества — 57,6 тыс. грн.