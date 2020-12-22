30 декабря 2017 года Безух захватил в заложники 9 человек в помещении «Укрпочты».

Как сообщают с места события журналисты, в суд подозреваемый принес кучу документов и повесил плакат со своим изображением.«Себя мужчина называет экстрасенсом. Дело несколько раз начинали слушать заново, поскольку менялся состав суда. К тому же свидетели год не появлялись на заседаниях. Мужчину обвиняют в захвате заложников, ему грозит 15 лет лишения свободы»,- сообщает телеграм-канал «ВЕХА».Согласно информации, судебная медицинская экспертиза признала мужчину психически здоровым.Следует отметить, что в 2006 году Безух баллотировался в мэры Харькова. После этого рассказывал, что он экстрасенс.