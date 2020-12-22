Харьковский районный суд признал виновным 63-летнего мужчину в покушении на умышленное убийство и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Согласно материалам следствия, 26 августа минувшего года вместе с тремя друзьями подсудимый распивал спиртные напитки на территории одного из домовладений в городе Мерефа. Между присутствующими мужчинами возник конфликт, в ходе которого ранее судимый гражданин схватил со стола кухонный нож и нанес два удара в область шеи противника, чем вызвал легкие телесные повреждения.Одна из женщин отобрала у нападавшего нож и сломала его. Пострадавший выбежал с территории домовладения и обратился за медицинской помощью. Его срочно доставили в больницу и прооперировали.Злоумышленник же остался на месте совершения преступления и продолжал употреблять алкоголь.