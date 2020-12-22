В суд направлено обвинительное заключение в отношении семи человек по факту незаконной порубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Станислав Пиев, досудебным расследованием установлено, что житель Краснокутска, вместе с шестью людьми организовал незаконную вырубку деревьев на территории Краснокутского района Харьковской области. В результате незаконной деятельности мужчины вырубили 40 дубов и 13 кленов. Общая сумма ущерба составляет около 650 тысяч гривен.С целью обеспечения возмещения убытков в уголовном производстве наложен арест на имущество обвиняемых на сумму около 2 млн грн.Если вина обвиняемых будет доказана, их ждет лишение свободы сроком от пяти до семи лет.