Об этом сообщает Dozorro со ссылкой на объявленный тендер.

Согласно материалам журналистов, АО «Укргаздобыча» по результатам тендера заказало у ООО «Нафтогазхим Сервис» монтажные работы на сумму 112,8 миллиона гривен. К февралю 2021 подрядчик должен реконструировать «под ключ» первую ступень сжатия газа на Червонодонецкой дожимной компрессорной станции ГПУ «Шебелинкагаздобыча» в селе Глазуновка Балаклейского района Харьковской области.В частности, планируется смонтировать узлы измерения расхода газа, контрольно-измерительные приборы и автоматику, автоматизированную систему управления технологическими процессами, системы видеонаблюдения, пожарной защиты, контроля и управления доступом.Как сообщают «Наші гроші» , единственным допущенным конкурентом победителя «Нафтогазхим Сервис» было мариупольское ООО «САП-Инжиниринг» мариуполца Владислава Онищенко и харьковчанина Виталия Малышкина, которым руководит Вадим Олейников. Еще четыре фирмы не допустили к торгам.