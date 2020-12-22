Согласно проекту бюджета, подписанного Айной Тимчук, регион в 2021 году недополучит 450 миллионов, по сравнению с текущим годом.

Как сообщаю журналисты издания NewsRoom , в частности, на здравоохранение руководство области планируют выделить 485 миллионов, что составляет лишь 66,7% от 727 миллионов, выделенных в этом году. Департамент здравоохранения ХОГА получит 707 миллионов гривен вместо 883.Также на 40 миллионов сократится финансирование областного спорта.Согласно информации журналистов, существенное сокращение бюджета произошло за счет уменьшения почти нераспределенных средств областного бюджета - с более миллиарда гривен до 576 миллионов.При этом отмечается, что планируется увеличение финансирования областной программы "Здоровье Слобожанщины" и образования в регионе.