Об этом сообщили на официальной странице партии.

22 декабря состоялась вторая сессия Золочевского совета VIII созыва под руководством председателя Золочевского громады, представителя партии Блок Светличной «Разом!» Виктора Коваленко.Главными вопросами повестки дня стали утверждение бюджета Золочевского общины на следующий год и утверждение Плана социально-экономического развития Золочевского территориальной общины на 2021-2023 годы. Решения были поддержаны и утверждены уверенным большинством голосов.Как сообщили в партии, в ходе сессии депутаты также утвердили фундаментальный проект решения «Социальная защита и поддержка социально незащищенных групп населения на 2021-2025 годы», Программу развития гражданской защиты на 2021-2023 годы, Программу развития Золочевской центральной больницы на 2021-2023 года, внесли изменения в бюджет совета, план социально-экономического развития Золочевского ОТГ на 2018-2020 годы, а также рассмотрели ряд земельных вопросов.Также были созданы комиссии по вопросам земельных отношений, экологии и рационального природопользования, жилищная комиссия, комиссия по вопросам опеки и попечительства, административная комиссия.Депутаты рассмотрели ряд вопросов передачи в аренду имущества, принадлежащего к коммунальной собственности поселкового совета, принятию в коммунальную собственность Золочевского ОТГ объектов, которые были в подчинении Золочевского районного совета, в частности - Золочевскую центральную больницу.«Все вопросы повестки дня были поддержаны единогласно, поэтому в новый год община вступает с базовыми документами и всеми необходимыми решениями»,- сообщили в партии.