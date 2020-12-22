Сегодня оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования и развития COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Цель этого плана - в течение 2021-2022 года охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины или около 20 млн человек.«Вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной для всех групп населения и профессиональных групп риска. Ее проведение не будет мешать проведению рутинной вакцинации в соответствии с Календарем прививок, чтобы не допустить снижения уровня вакцинации от других болезней», - сообщил глава Центра общественного здоровья Игорь Кузин.План будут обновлять каждые две недели, чтобы он соответствовал реальной ситуации.«Мы готовы получать вакцину уже в первом квартале 2021 года. Первоочередной будет вакцинация медиков, особенно тех, кто работает в стационарах, где предоставляют лечение от COVID-19. Вакцинация для украинцев из неподконтрольной территории также будет доступна - соответствующая процедура будет утверждена отдельным планом», - отметил Игорь Кузин.Планом утвержден 4 этапа вакцинации населения:Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.