В этом году на строительство нового онкоцентра в Харькове потратили 20 миллионов гривен. Это лишь одна сотая суммы, которая должна была пойти на создание сверхсовременного комплекса. Инициатором строительства еще два года назад стала Юлия Светличная, которая в то время руководила областью. Но областная власть сменилась, и работы почти на год остановили. Что сегодня происходит в Померках, выясняли корреспонденты «Телеканала р1».

Только сегодня начали ковыряться

Необходимо ускорять процесс

Откатиться назад не получится

В Харьковской области – катастрофическая ситуация с онкозаболеваемостью. По данным генерального директора Харьковского областного центра онкологии Дениса Скорого, в регионе регистрируется более десяти тысяч новых случаев в год. Более 80 тысяч пациентов проходят различные этапы лечения и требуют наблюдения медиков. Соучредитель БФ «Харьков с тобой» Наталья Яковлева – одна из тех, кто на себе ощутил, насколько нужен современный онкоцентр.– Когда есть современные технологии, когда веришь врачам, твое выздоровление проходит намного лучше, намного быстрее. Здесь уникальные врачи, они делают уникальные операции. Я буду уговаривать всех – делайте, стройте, нам нужен новый онкоцентр, – говорит Наталья Яковлева.Тысячи семей обращаются к депутатам разного уровня за материальной помощью на лечение онкологических заболеваний.– Это касается каждой четвертой украинской семьи. Сейчас действительно нужно это строительство, большое строительство – под контролем не только харьковской громады, но и лично президента, министра охраны здоровья, – считает депутат Харьковского областного совета от Блока Светличной «Разом!» Алексей Литвинов.Еще два года назад, будучи главой области, Юлия Светличная инициировала строительство нового современного онкоцентра, который должен был отвечать требованиям пациентов не только из Харьковской области, но и из других регионов Украины. После назначения на должность Алексея Кучера работы на объекте практически не велись. Несмотря на печальную статистику заболеваемости, созданием нового профильного медучреждения не занимались не только в регионе, но и на высшем государственном уровне. Так, летом находясь с визитом на Харьковщине, президент Владимир Зеленский даже не знал о том, что в области должен строиться такой объект.О том, что строительство важнейшего социального объекта в Харькове заморожено, предыдущий губернатор Алексей Кучер, вероятно, не докладывал в Киев. Президент Владимир Зеленский узнал о стройке только этим летом в ходе своего визита на Харьковщину.Тогда бить в набат начали врачи, и Юлия Светличная, уже в качестве народного депутата, инициировала выделение средств на дальнейшее строительство проекта. В конце этого года, на строительство онкоцентра выделили 100 миллионов гривен. Поэтому, по словам генерального директора Харьковского областного центра онкологии Дениса Скорого, сейчас все еще заливают бетоном плиту второй очереди, хотя по планам уже должны были возвести корпус первой очереди.– Проект был начат Юлией Александровной Светличной. И вообще, переломная ситуация в онкологии произошла, с моей точки зрения, только благодаря этому человеку. Сейчас проект находится уже в стадии, когда вернуть назад не получится. Огромное количество людей нуждаются в новом комплексе, – говорит Денис Скорый.На прошлой неделе на объекте побывал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов. Впрочем, даже во время его визита невооруженным глазом было видно, что работы ведутся очень медленно, даже несмотря на 100 миллионов гривен, направленных на строительство онкоцентра.– Деньги приняли и в следующем году будем строить объект ускоренными темпами, – пообещал и.о. директора Департамента капитального строительства ХОГА Андрей Кудряшов.– Почему в следующем году? До конца года еще две недели, – возразил Алексей Чернышов. – В ноябре вы получили 100 миллионов. Это весьма существенная сумма, позволяющая динамично ускорить строительство.– Мы динамично ускорили – в этом году будет завершен фундамент всего комплекса, а в начале следующего начнут возводиться железобетонные конструкции, – отчитался Андрей Кудряшов.– Вы знаете, я много езжу по Украине, и знаю, как делаются перед визитом проблемные вещи – как нагоняют технику, рабочих и прочее, – парировал министр. – Надеюсь, что здесь такого нет, но когда вижу, что даже на фундаменте лежит снег, это означает, что только сегодня начали ковыряться.Руководитель онкоцентра рассказывает о важности объекта не только для области, но и всей Украины. Новый комплекс спроектирован согласно мировым нормам и позволит лечить по международным стандартам пациентов из разных регионов Украины.– Все, что сейчас происходит – оттягивание строительства, недофинансирование, – отражается на человеческих жизнях, – считает Денис Скорый. – Мы имеем колоссальную команду врачей, которые являются топовыми специалистами в своем деле. Мы собирали команду по крупицам, и она живет перспективой оказывать помощь людям в человеческих условиях. Если этого не будет, специалисты просто разбегутся. Мы делаем нереальные вещи для этого онкоцентра.– 2020 год практически завершился, а наш онкоцентр, в котором много лет нуждаются люди, по сути, не строится. Сколько жизней мы потеряли за этот год. Необходимо ускорять процесс, чтобы были не только обещания, но и действия, – отмечает депутат Харьковского областного совета от Блока Светличной «Разом!» Валерий Питько.Без помощи государства комплекс стоимостью 2,2 миллиарда гривен не построить, поэтому народный депутат Юлия Светличная инициировала внесение в государственный бюджет на 2021 год 500 миллионов гривен на строительство онкоцентра.– Эта сумма позволит полноценно возобновить строительство онкологического центра и сократить отставание от графика. Этой клиники очень ждут люди! Ежегодно около 100 тысяч пациентов с непростым диагнозом смогут получать качественную медицинскую помощь в современных условиях, – говорит народный депутат.Впрочем, сколько денег будет выделено на строительство центра в следующем году и войдет ли он в перечень объектов программы «Большая стройка», министр так и не ответил.– Проблема не в средствах, проблема не в строительстве, проектировании, разработке. Давайте государство будет решать этот вопрос – как финансировать, а область пусть строит как можно скорее, – сказал Алексей Чернышов.Денис Скорый пока не теряет надежду, что врачи и пациенты все же увидят долгожданный медкомплекс.– Мне кажется, что Юлия Александровна подвела все к точке невозврата, и сейчас откатиться назад просто не получится, – отмечает Денис Скорый. – Мы пытаемся что-то делать, мы что-то сделали. Но мы не вечные, и силы, терпение и возможности у врачей тоже заканчиваются. И если этой перспективы не будет, то не будет и команды. И дальнейшего развития тоже.Кроме государственного бюджета, к возведению комплекса нужно привлекать и средства местных громад. Строительство будет контролироваться государством и областной администрацией, заявил министр. Впрочем, будет ли на продолжение работ политическая воля, пока неизвестно.Между тем Блок Светличной «Разом!» требует возобновления строительства онкологического центра в полном объеме и в надлежащем темпе. Лидер партии Юлия Светличная много раз подчеркивала необходимость продолжения, без сокращения сроков, программы финансирования этого важнейшего для страны проекта и внесения в бюджет-2021 реальных средств, которые не только обеспечили бы потерянный текущий год, но и позволили бы догнать темп строительства согласно графику. Реализацию проекта Юлия Светличная и в дальнейшем будет держать на личном контроле.