Коронавирус отступать не собирается, а посему дистанционное обучение прочно входит в жизнь школьников, их родителей и учителей. Не означает ли это, что нынешние дети вырастут оторванным от жизни неудачниками? Тем более что за те полгода, что в школах практикуются онлайн-уроки, особого прогресса не видно.По мнению экспертов, дистанционное обучение вряд ли сделает из детей неудачников, неспособных эффективно адаптироваться к жизни, но к определенным социальным, психологическим и физическим изменениям это может привести. И общество должно быть готово своевременно отреагировать.
По словам директора Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины доктора медицинских наук Георгия Даниленко, дистанционное обучение сегодня – это проблема. И для детей, и для всего общества.
– И не потому, что мы не готовы к внедрению инновационных информационных технологий, а потому что их применение меняет и наше взаимодействие с окружающей средой, стереотипы деятельности, а мы не всегда готовы к ним приспособиться, – говорит ученый. – Самое главное, что мы должны понять, что тут каждая семья становится определенным центром, и все невзгоды этой семьи или положительный жизненный опыт либо способствуют адаптации к изменениям, либо препятствуют.
Специалист отмечает, что дистанционное обучение – это активное взаимодействие в определенном информационной среде учителя и ребенка. И тут работает не только социальное личностное взаимодействие – на первый план выходит информационное. И при таком взаимодействии ребенок в первую очередь теряет эмоциональный контакт, теряет социальные связи.
Для начальной школы дистанционное обучение не работает вообще.
– Не технически, а с точки зрения социальной, психологической. И с точки зрения здоровья. Потому что дистанционное обучение – это снижение физической активности в несколько раз, изменения в питании, нарушение режима дня. Накапливаясь, все эти составляющие негативно влияют на здоровье детей, – поясняет директор Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины доктор медицинских наук Георгий Даниленко. – А здоровье ребенка – это совокупность и социального, и психологического, и физического благополучия. Между тем с социальной составляющей тоже есть проблемы, которые проявляются в начальной школе. Ведь ребенок должен строить взаимодействие посредством общения с окружающими – другими детьми, учителем. А учитель начальных классов – человек номер один для ребенка. И отсутствие эмоционального контакта – это очень досадно.
Подросток должен идентифицировать себя в социуме
В базовой школе это не столь болезненный процесс, говорит Георгий Даниленко, современным детям он более понятен, они готовы к онлайн-взаимодействию. Но угроза для социального, психологического и физического здоровья подростка все равно сохраняется.
– В подростковом возрасте, когда происходит трансформация личности – биологически и социально, – ребенок должен идентифицировать себя в социуме, а он лишен контактов с другими детьми, специалистами. Дистанционное обучение несет определенную угрозу для его здоровья. Плюс опять-таки нарушение режима дня, снижение физической активности и т.д., – замечает Георгий Даниленко.
В старшей школе проблема носит информационный характер
В старшей школе проблема несколько иная, больше информационная – для детей, которые прошли адаптацию в базовой школе, школа уже имеет значения как источник информации.
– Для тех детей, которые завтра придут в старшую школу, мы прогнозируем массу проблем и с психологическим, и с социальным здоровьем, – говорит Георгий Даниленко. – Ну и с физическим тоже. Сегодня мы, к сожалению, видим недостаточно качественное изображение, некачественное взаимодействие, необходимость длительное время сидеть перед монитором – все это дополнительное изменение среды развития ребенка, нагрузка на глаза, на позвоночник.
Таким образом, по мнению специалиста, дистанционное обучение меняет среду развития ребенка.
– Нельзя, конечно, сказать что все дети после этого станут неудачниками или будут неспособны эффективно адаптироваться к среде. Нет, такого не произойдет. Но важно понимать, что в такой ситуации необходимо создавать специальные условия для ребенка, объединяться для сотрудничества и администрации школы, и педагогам, и психологам, и медработникам. Потому что в детях происходят изменения, к которым должно быть готово общество, – считает ученый.
Грозит ли стране «поколение детей карантина»?
В свою очередь, главный редактор образовательного проекта «На урок», координатор образовательных онлайн-конференций Любовь Цукор считает, что дистанционное обучение не повлияет на успешность ребенка.
– Формирование успешной личности – это целый комплекс: помощь родителей, учителей, это собственная мотивация ребенка, – говорит Любовь Цукор. – Я провела опрос, в котором приняли участие 300 учителей. Так вот, 236 из них сказали, что дистанционка не приведет к появлению поколения неудачников. А 64 педагога считают, что мы таки будем иметь проблему поколения – вырастет «поколение детей карантина» с какими-то своими проблемами.
Любовь Цукор отмечает, что из-за дистанционки многие учителя теряют контроль над детьми. Они привыкли, что в классе могут сразу же сразу помочь, поправить, прокомментировать, дать оценку, еще раз объяснить материал. На дистанционном уроке такая возможность появляется редко. Потому и создается впечатление, что дети стали хуже учиться, получать меньше знаний.
– Мы забываем одну небольшую, но важную составляющую – например, ребенок может как раз сейчас увлечься робототехникой и это приведет его к успеху в будущем, – говорит Любовь Цукор. – Мы все равно должны рассматривать каждого ребенка индивидуально, независимо от того, работаем мы с ним в классе или дистанционно.
По ее словам за те полгода, что в школах практикуется дистанционка, учителя уже нашли для себя оптимальные ресурсы, новые форматы работы, определенные подходы и пути взаимодействия с детьми, позволяющие минимизировать вред онлайн-обучения, давать им больше самостоятельности.
Дистанционка превратилась в ад
Мама с педагогическим образованием Лина Миронова оптимизма не разделяет.
– Чисто теоретически все прекрасно. Но практически осенью мы во второй раз наступили на те же грабли, – негодует она. – Весной мы были абсолютно не готовы переходить на онлайн-обучение. Кода же дети начали учиться дистанционно осенью, выяснилось, что определенный процент учителей так и не понял, что дистанционка – это не просто написать домашнее задание и передать его посредством какого-то удобного для учителя ресурса.
Дистанционка для Лины Мироновой, как и для большинства родителей, превратилась в ад.
– Я работающая мама. Я понимаю, как могу помочь своему ребенку, но для этого мне нужно перестать работать. Я не могу, извините, одним ртом пояснять задания и выполнять свои обязанности. Так же считают и многие другие родители, – говорит харьковчанка. – Когда у нас первый урок в Zoom, второй – в Classroom, третий – в WhatsApp, четвертый – в Viber, а пятый – на сайте, это не дистанционка. Единой платформы, которую могли бы использовать учителя, нет. У меня вопрос к чиновникам: неужели за период с мая по сентябрь нельзя было сделать такую платформу? Мой ребенок учится хорошо. У нас отличные педагоги, фанаты своего дела, но им не хватает элементарных знаний, как проводить урок дистанционно.