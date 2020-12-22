Коронавирус отступать не собирается, а посему дистанционное обучение прочно входит в жизнь школьников, их родителей и учителей. Не означает ли это, что нынешние дети вырастут оторванным от жизни неудачниками? Тем более что за те полгода, что в школах практикуются онлайн-уроки, особого прогресса не видно.

Подросток должен идентифицировать себя в социуме

В старшей школе проблема носит информационный характер

Грозит ли стране «поколение детей карантина»?

Дистанционка превратилась в ад

По мнению экспертов, дистанционное обучение вряд ли сделает из детей неудачников, неспособных эффективно адаптироваться к жизни, но к определенным социальным, психологическим и физическим изменениям это может привести. И общество должно быть готово своевременно отреагировать.По словам директора Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины доктора медицинских наук Георгия Даниленко, дистанционное обучение сегодня – это проблема. И для детей, и для всего общества.– И не потому, что мы не готовы к внедрению инновационных информационных технологий, а потому что их применение меняет и наше взаимодействие с окружающей средой, стереотипы деятельности, а мы не всегда готовы к ним приспособиться, – говорит ученый. – Самое главное, что мы должны понять, что тут каждая семья становится определенным центром, и все невзгоды этой семьи или положительный жизненный опыт либо способствуют адаптации к изменениям, либо препятствуют.Специалист отмечает, что дистанционное обучение – это активное взаимодействие в определенном информационной среде учителя и ребенка. И тут работает не только социальное личностное взаимодействие – на первый план выходит информационное. И при таком взаимодействии ребенок в первую очередь теряет эмоциональный контакт, теряет социальные связи.Для начальной школы дистанционное обучение не работает вообще.– Не технически, а с точки зрения социальной, психологической. И с точки зрения здоровья. Потому что дистанционное обучение – это снижение физической активности в несколько раз, изменения в питании, нарушение режима дня. Накапливаясь, все эти составляющие негативно влияют на здоровье детей, – поясняет директор Института охраны здоровья детей и подростков НАМН Украины доктор медицинских наук Георгий Даниленко. – А здоровье ребенка – это совокупность и социального, и психологического, и физического благополучия. Между тем с социальной составляющей тоже есть проблемы, которые проявляются в начальной школе. Ведь ребенок должен строить взаимодействие посредством общения с окружающими – другими детьми, учителем. А учитель начальных классов – человек номер один для ребенка. И отсутствие эмоционального контакта – это очень досадно.В базовой школе это не столь болезненный процесс, говорит Георгий Даниленко, современным детям он более понятен, они готовы к онлайн-взаимодействию. Но угроза для социального, психологического и физического здоровья подростка все равно сохраняется.– В подростковом возрасте, когда происходит трансформация личности – биологически и социально, – ребенок должен идентифицировать себя в социуме, а он лишен контактов с другими детьми, специалистами. Дистанционное обучение несет определенную угрозу для его здоровья. Плюс опять-таки нарушение режима дня, снижение физической активности и т.д., – замечает Георгий Даниленко.В старшей школе проблема несколько иная, больше информационная – для детей, которые прошли адаптацию в базовой школе, школа уже имеет значения как источник информации.– Для тех детей, которые завтра придут в старшую школу, мы прогнозируем массу проблем и с психологическим, и с социальным здоровьем, – говорит Георгий Даниленко. – Ну и с физическим тоже. Сегодня мы, к сожалению, видим недостаточно качественное изображение, некачественное взаимодействие, необходимость длительное время сидеть перед монитором – все это дополнительное изменение среды развития ребенка, нагрузка на глаза, на позвоночник.Таким образом, по мнению специалиста, дистанционное обучение меняет среду развития ребенка.– Нельзя, конечно, сказать что все дети после этого станут неудачниками или будут неспособны эффективно адаптироваться к среде. Нет, такого не произойдет. Но важно понимать, что в такой ситуации необходимо создавать специальные условия для ребенка, объединяться для сотрудничества и администрации школы, и педагогам, и психологам, и медработникам. Потому что в детях происходят изменения, к которым должно быть готово общество, – считает ученый.В свою очередь, главный редактор образовательного проекта «На урок», координатор образовательных онлайн-конференций Любовь Цукор считает, что дистанционное обучение не повлияет на успешность ребенка.– Формирование успешной личности – это целый комплекс: помощь родителей, учителей, это собственная мотивация ребенка, – говорит Любовь Цукор. – Я провела опрос, в котором приняли участие 300 учителей. Так вот, 236 из них сказали, что дистанционка не приведет к появлению поколения неудачников. А 64 педагога считают, что мы таки будем иметь проблему поколения – вырастет «поколение детей карантина» с какими-то своими проблемами.Любовь Цукор отмечает, что из-за дистанционки многие учителя теряют контроль над детьми. Они привыкли, что в классе могут сразу же сразу помочь, поправить, прокомментировать, дать оценку, еще раз объяснить материал. На дистанционном уроке такая возможность появляется редко. Потому и создается впечатление, что дети стали хуже учиться, получать меньше знаний.– Мы забываем одну небольшую, но важную составляющую – например, ребенок может как раз сейчас увлечься робототехникой и это приведет его к успеху в будущем, – говорит Любовь Цукор. – Мы все равно должны рассматривать каждого ребенка индивидуально, независимо от того, работаем мы с ним в классе или дистанционно.По ее словам за те полгода, что в школах практикуется дистанционка, учителя уже нашли для себя оптимальные ресурсы, новые форматы работы, определенные подходы и пути взаимодействия с детьми, позволяющие минимизировать вред онлайн-обучения, давать им больше самостоятельности.Мама с педагогическим образованием Лина Миронова оптимизма не разделяет.– Чисто теоретически все прекрасно. Но практически осенью мы во второй раз наступили на те же грабли, – негодует она. – Весной мы были абсолютно не готовы переходить на онлайн-обучение. Кода же дети начали учиться дистанционно осенью, выяснилось, что определенный процент учителей так и не понял, что дистанционка – это не просто написать домашнее задание и передать его посредством какого-то удобного для учителя ресурса.Дистанционка для Лины Мироновой, как и для большинства родителей, превратилась в ад.– Я работающая мама. Я понимаю, как могу помочь своему ребенку, но для этого мне нужно перестать работать. Я не могу, извините, одним ртом пояснять задания и выполнять свои обязанности. Так же считают и многие другие родители, – говорит харьковчанка. – Когда у нас первый урок в Zoom, второй – в Classroom, третий – в WhatsApp, четвертый – в Viber, а пятый – на сайте, это не дистанционка. Единой платформы, которую могли бы использовать учителя, нет. У меня вопрос к чиновникам: неужели за период с мая по сентябрь нельзя было сделать такую платформу? Мой ребенок учится хорошо. У нас отличные педагоги, фанаты своего дела, но им не хватает элементарных знаний, как проводить урок дистанционно.