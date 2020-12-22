Внеочередные выборы харьковского городского головы состоятся не раньше октября 2021 года. Стать новым градоначальником сможет человек, который реальными результатами докажет, что способен выйти на уровень, сравнимый с Кернесом. Такое мнение высказал в программе «Точка зору» на «Телеканале р1» политолог, доктор политических наук Игорь Полищук.

Харьков не может находиться в подвешенном состоянии

Для многих городской голова был как отец

Стереотипы никуда не денутся

Политсилам предстоит объективное тестирование

Юлия Светличная могла бы возглавить город

– Думаю, что такой вариант просчитывали. На уровне большой политики, где заранее анализируются поведение, поступки и прочее, неожиданностей не случается.Вся предвыборная кампания проходила, в общем-то, без участия Геннадия Кернеса. Несмотря ни на что он был переизбран в первом туре, что в некотором роде является феноменальным результатом.– Совершенно верно, и мне кажется, что команда, которая за ним стоит, его ближайшее окружение обладали первичной информацией. До избирателей она не доносилась в полном объеме. Говорилось, что состояние стабилизировалось, хотя это весьма сомнительно...Все мы сочувствуем его близким, окружению. Человек был неординарный, выдающийся, действительно один из лучших мэров постсоветского пространства. Эффективный антикризисный менеджер, который наладил свою систему власти. Оценивать ее можно по-разному, но факт остается фактом. И если мы сравним Харьков до Кернеса и после Кернеса, никто возразить не сможет – город изменился к лучшему. Для постсоветского менеджмента он был очень и очень эффективным.– Инициировать можно что угодно. Однако по факту это вряд ли приведет к положительному результату.Сейчас есть определенные договоренности между основными игроками, которые прошли в горсовет и в облсовет. Имеется в виду, что партии, которые перешагнули пятипроцентный барьер, сегодня уже сформировали свои фракции. И именная политическая сила Кернеса занимает ведущие позиции. Так вот, данные договоренности, на мой взгляд, будут продолжительными.Так или иначе, все закончится перевыборами мэра. Хотя в нашем законодательстве есть определенные пробелы, и это работа для нынешних депутатов Верховной Рады. Ну не может быть такой ситуации, как в Луцке, где мэр умер и на протяжении трех лет не могли провести досрочные выборы. Где еще в мире такое возможно?– Процедура такова: сначала – признание факта смерти действующего мэра депутатами горсовета и прекращение его полномочий, потом – ходатайство в Верховную Раду от секретаря горсовета в связи со смертью мэра. Однако парламент может его рассмотреть, а может и не рассмотреть. Вот, например, не хватило же в Раде голосов, чтобы провести досрочные выборы мэра в Луцке. Мне кажется, что эта норма должна быть пересмотрена.Необходимо установить четкий регламент, на протяжении какого периода депутаты обязаны рассмотреть данный вопрос и принять решение. Не может двухмиллионный город находиться в подвешенном состоянии. Тем более что последние местные выборы показали: в Харькове есть здоровая конкуренция, есть политические игроки, которые между собой соревнуются. А горожане окажутся только в выигрыше, потому что эффективность политики в связи с конкуренцией будет повышаться. И харьковчане, и Харьков уже дозрели до того, чтобы авторитарный режим, который сформировался при Кернесе, претерпел демократический транзит – то есть переход от авторитарности к демократизму.Давайте сравним политическое поле Харькова и Одессы. В Одессе почти 30 местных телеканалов, а в Харькове максимум пять. А это возможность конкурировать в медиаполе города, возможность доносить альтернативные точки зрения. Мне кажется, что в Харькове информационное поле было зачищено намеренно, чтобы ликвидировать острую конкуренцию. Когда есть разнообразие медийного ресурса, политических сил – избирателям проще делать личные выводы. Харьков уже дозрел до того, чтобы выходить на новый уровень политики, в том числе местной.– Один из моих добрых знакомых написал в сети, что конец эпохи Кернеса можно сравнить в концом эпохи Сталина. Мне кажется, что при всей условности сравнения, это мнение в определенной мере передает состояние людей, которые массово голосовали за Кернеса.Приведу случай из личного опыта. Мы общаемся с избирателями, и тут один мужчина – крепкий такой, высоченный – задает вопрос: «А что с Кернесом?». Мы отвечаем, что после инсульта его состояние не очень. И на глазах этого великана появляются слезы – он плачет. Меня это очень поразило. Я почувствовал, насколько все-таки Геннадий Адольфович – популярная личность среди харьковчан. Его 60% не нарисованы, они реально существуют. При этом треть его сторонников задавалась вопросом, насколько он дееспособен, что будет, если он не сможет исполнять свои обязанности – возможно, у него есть преемник?Все это говорит о стереотипности мышления людей и об уровне политической культуры. Для многих харьковчан, особенно для тех, кому за сорок, городской голова действительно был как отец. Нам вот женщина рассказывала, как она пришла к нему на прием, чтобы решить какой-то вопрос. Он сразу же вызвал ответственного чиновника и отчихвостил его прямо в ее присутствии. Она запомнила это на всю жизнь – он для нее как полубог. Умел он завладеть доверием людей, такой дар дается далеко не каждому.– Вчера я прошелся по городу – он уже предпраздничный, несмотря на печальное событие. Жизнь идет своим чередом, Харьков готовится к праздникам. Господин Терехов – неплохой управленец.– Так бывает всегда: когда лидер уходит, его политическая сила переживает определенный кризис. Думаю, не минует чаша сия и политическую силу Геннадия Кернеса. Там представлены разные люди с различными интересами, так что определенных центробежных тенденций не избежать. В ближайшем будущем я прогнозирую определенное переформатирование местного политического поля. Харьков при Кернесе – это одна реальность, а Харьков без Кернеса – совершенно иная. И некоторые политические игроки будут пытаться выдвинуться со вторых ролей на первые, с третьих – на вторые и так далее.– Нет, не отдали бы. Однако если будет назван преемник Кернеса и пройдет мощная пиар-кампания, думаю, что он может быть избран мэром.– Стереотипы никуда не денутся еще на протяжении года-двух — массовое сознание очень инертно. А потом, если будет найден человек, который реальными результатами докажет, что может выйти на уровень, сравнимый с Кернесом, полагаю, что люди спокойно за него проголосуют.– В конце марта внеочередные выборы городского головы вряд ли состоятся, их не успеют провести даже по процедуре. Скорее всего, только в октябре. По законодательству местные выборы проводятся либо в марте, либо в октябре. Но в связи с локдауном Верховная Рада просто не успеет рассмотреть данный вопрос, чтобы назначить выборы на март – это достаточно длительная процедура.Что касается политического поля Харьковщины, уже есть первые ростки, которые свидетельствуют о сдвигах в местной политике. Например, Блок Юлии Светличной – абсолютно новая сила, которая сходу попала во все местные советы нашего региона. Вы только вдумайтесь: политсила была организована всего за два-три месяца до избирательной кампании и показала такой феноменальный результат. Присоединятся и другие новые силы. Будет определенная демократизация, расширение политического поля, политического представительства разных сил. Так что, я думаю, это просто вопрос времени.Последняя местная кампания показала, что харьковчане голосуют за разные силы. Процесс пошел – у нас будет более оживленная, более интересная политическая жизнь. Однако местная политика предусматривает прежде всего эффективное хозяйствование. И тут вопрос: кто сможет удержать тот уровень организации системы, авторство которой принадлежит господину Кернесу?– Да, мы переживаем непростое время и нужно всем набраться терпения. Уже сейчас начались консультации на тему: кто и как будет выдвигаться. Со временем мы узнаем о тех специфических моментах, которыми будет отличаться следующая избирательная кампания.– Действительно, будет объективное тестирование политических сил: кто как себя проявит, какие альтернативные решения предложит.– Секретарь горсовета, по сути, будет выполнять полномочия мэра.– Безусловно, не очень хорошая ситуация. Чем отличался Кернес? У него был огромный личностный авторитет, который обусловил столь высокое доверие. Кто будет следующим – это вопрос. Насколько сможет реализовать себя в публичной политике секретарь горсовета? Как я уже говорил, Игорь Терехов – хороший управленец, что неоднократно доказывал. Однако сможет ли он найти контакт с избирателями, завоевать их доверие, неизвестно. Непонятно также, как он будет конкурировать с другими игроками.Я считаю, что Юлия Светличная, например могла бы быть хорошей кандидатурой. У нее очень маленький антирейтинг. А те, у кого маленький антирейтинг, могут неожиданно выиграть кампанию. Сейчас нет избирателей, которые сходу отбрасывают тот или иной вариант. А это дает поле для деятельности, позволяющее с ними работать и привлекать на свою сторону.– Повлияет. Все-таки городской голова – это глава города, а секретарь горсовета – это секретарь. Отношение центральной элиты к исполняющему обязанности несколько иное, нежели к мэру. Конечно, будет сложнее отстаивать интересы Харькова. Я полагаю, что все влиятельные игроки это понимают и заинтересованы в том, чтобы избрать нового мэра, который получит доверие харьковчан и, возможно, с новыми силами будет руководить нашим городом.