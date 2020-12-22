Минувшая неделя началась неплохо для гривны. Сначала курс опустился до одного из самых низких значений с сентября, однако после этого доллар быстро вернулся в диапазон 28+ грн/долл. Тем не менее в предрождественские дни у гривны снова есть шанс укрепиться, хотя и ненадолго.

На прошлой неделе курс доллара на межбанке впервые с середины сентября опустился ниже 28 грн/долл. Ключевым фактором довольно неожиданной ревальвации стало возвращение иностранных инвесторов, которые впервые с марта вложили заметную сумму в украинский госдолг – облигации внутреннего госзайма, пишет Liga.net. Похожая история повторится и на этой неделе: банкиры ожидают укрепления гривны до 27,70 грн/долл. После этого не исключено, что доллар сможет быстро отыграться.Банкиры, опрошенные Liga.net, утверждают, что НБУ сдерживает укрепление гривны. Косвенно об этом говорит и активность Нацюанка: регулятор за неделю пополнил резервы на 300 млн долларов – крупнейшая интервенция по покупкам за все второе полугодие 2020-го.Покупки Нацбанка помешали гривне укрепиться еще сильнее, говорят опрошенные банкиры. Если описанный сценарий повторится на межбанке и на текущей неделе, НБУ будет одним из главных препятствий для ревальвации, считают финансисты.По прогнозам украинский валютный рынок, вероятно, закончит 2020 год в диапазоне 28-28,30 грн/долл.Поведение Нацбанка на валютном рынке – одна из главных экономических интриг ближайших месяцев. Банкиры готовятся к тому, что серьезный интерес иностранцев к украинскому долгу сохранится, как минимум, в первом квартале 2021 года. А значит, укрепление гривны продолжится.Опрошенные финансисты предполагают, что спрос иностранцев на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) будет не таким сильным, как в 2019-м, когда курс за год укрепился с 28 грн/долл. до 24 грн/долл. Однако с учетом остальных факторов гривна уже весной 2021-го может укрепиться до 26 грн/долл. Оправдается ли этот прогноз, зависит от НБУ.Доллар дешевле 28 грн/долл. сохранится на межбанке и на предрождественской неделе, предполагают опрошенные Liga.net банкиры. Прогнозный диапазон до 24 декабря – 27,70–28 грн/долл.