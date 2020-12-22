Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении трем должностным лицам, которые могут быть причастны к крушению самолета Ан-26 под Чугуевом, в том числе командующему Воздушными силами ВСУ.

– ГБР получило доказательства, на основании которых обоснованно подозреваются отдельные лица, причастные к организации указанных полетов, поскольку они допустили нарушения в своей служебной деятельности, – сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Вадим Приймачок. – Мы вручили письменное уведомление о подозрении руководителю полетов воинской части, который в этот день осуществлял управление полетами, командиру указанной воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями. Также уведомлен о подозрении командующий Воздушными силами ВСУ, который совершил халатность по отношению к выполнению своих служебных обязанностей, что привело к трагедии.Про словам Вадима Приймачка, собрано достаточное количество доказательств, чтобы констатировать, что в действиях вышеупомянутых людей усматриваются признаки состава уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 425 УК и ст. 416 УК.– Степень вины и ответственности каждого лица, имевшего отношение к организации и осуществлению полета и эксплуатации самолета Ан-26, будет предоставлена в ходе дальнейшего досудебного расследования. И по результатам этого будут установлены мера и степень ответственности других военнослужащих, – заверил представитель ГБР.Он отметил, что экспертизы продолжаются и количество подозреваемых может увеличиться.– Все, кому сообщили о подозрении, допустили соответствующие нарушения, которые, по результатам военной экспертизы, находятся в причинно-следственной связи с катастрофой. Если бы каждый из этих людей должным образом выполнял свои обязанности, устав, придерживался требований правил полетов, то катастрофа не произошла бы. Так отмечают эксперты, — добавил заместитель руководителя Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Сергей Личик.Напомним, 25 сентября вечером неподалеку от Чугуева упал самолет Ан-26. Авиакатастрофа произошла во время плановых учебных полетов, когда самолет осуществлял посадку на аэродроме воинской части. На борту находилось 27 человек – 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба. 25 человек погибли на месте, два курсанта были госпитализированы. Утром 26 сентября один из них скончался в больнице.По факту авиакатастрофы было начато уголовное производство по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия).