Общий товарооборот в Слобожанский таможне Гостаможслужбы в ноябре нынешнего года вырос на 10% по отношению к сентябрю, на 1% по сравнению с октябрем и составил около 400 млн долларов, превысив максимальную отметку в 394 млн долларов, которая была зафиксирована в октябре.

Общий объем импортно-экспортных операций Слобожанской таможни в ноябре достиг максимальной отметки за 2020 год в сумме 400 млн долларов, сообщили а пресс-службе таможни. Так, экспорт в ноябре составляет около 177 млн долл., что на 9% больше, чем в октябре, и на 6% больше, чем в сентябре. Импорт составляет около 223 млн долл., что на 4% меньше, чем в октябре, и на 14% больше, чем в сентябре.Среди товаров, экспортируемых из Украины в ноябре 2020 года в зоне деятельности таможни, наибольший удельный вес имеют: летательные аппараты– 13%, промышленное оборудование – 12%, табак — 11,6%, пластмассы, полимерные материалы – 8%, изделия из черных металлов – 4%.Среди товаров, импортируемых в Украину в ноябре этого года в зоне деятельности таможни, наибольший удельный вес имеют следующие товары: табак – 18%, промышленное оборудование – 10%, пластмассы, полимерные материалы – 8%, электрические машины и оборудование – 7%, нефтепродукты – 5%.