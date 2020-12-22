Город Лозовая Харьковской области изменил границы. Территория города увеличилась на 849,13 гектара, в то же время из нее исключены 0,38 гектара земель. Общая площадь Лозовой теперь составляет 2654,63 гектара.

Верховная Рада приняла постановление об установлении границ города Лозовая, сообщил на внеочередной сессии сообщил секретарь Лозовского городского совета Юрий Кушнир.Теперь в границы города вошли сельскохозяйственные земли Домашанского старостинского округа, это около 80 гектаров, часть которых предусмотрена генеральным планом для расширения жилой части города.Села Лесовское и Герсевановское, а также значительная часть Авиловской стороны, в том числе территория бывшей воинской части А-0829 "Арсенал" также включены в черту города.Следующий шаг - внесение сведений о границе города Лозовая в Государственный земельный кадастр. Эти действия согласно полномочиям проводит Главное управление Госгеокадастра в Харьковской области.