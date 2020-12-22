Харьковские синхронистки победили на чемпионате Украины, который проходил в Харькове. Подопечные главного тренера национальной сборной Светланы Саидовой боролись за награды в семи видах программы и во всех завоевали золотые медали.

Чемпионат Украины по синхронному плаванию прошел в харьковском бассейне «Локомотив». Участие в соревнованиях приняли спортсменки из Харьковской, Донецкой, Одесской, Николаевской областей и города Киева, сообщает пресс-служба горсовета. В состав харьковской команды, которая составляет костяк национальной сборной Украины, вошли Олеся Деревянченко, Екатерина Резник, София Мациевская, Анастасия Савчук, Владислава и Марина Алексеевы, Ксения Сидоренко, Марта Федина, Вероника Гришко, Алина Шинкаренко, Анна Носова, Елизавета Яхно.Харьковские синхронистки боролись за награды в семи видах программы и во всех завоевали золотые медали. По итогам чемпионата они заняли первое место в общекомандном зачете. Харьковчанки стали первыми в хайлайте, а также в технической и произвольной программах групп. Кроме того, Марта Федина победила в сольных упражнениях, а вместе с Анастасией Савчук — в технической и произвольной программах дуэтов.В соревнованиях комбинированных групп харьковчанки выступили вне конкурса, а победа в этом виде программы досталась команде Киева. Также киевлянки заняли второе место в общекомандном зачете. Третье место на чемпионате досталось сборной Николаевской области.