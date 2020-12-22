Злоумышленник пытался завладеть 7 тысячами долларов США за мошеннической схеме «ваш родственник в полиции». А когда пришел за деньгами, попал в руки харьковских оперативников. И все благодаря пенсионеру, который проявил бдительность.

В Новобаварский отдел полиции обратился 63-летний харьковчанин, который рассказал, что ему позвонил неизвестный и сообщил, будто его сына задержали за совершение преступления и он находится в полиции. Чтобы сына не привлекли к ответственности, отцу предложили заплатить за «решение вопроса» семь тысяч долларов.Пенсионер не растерялся – связался с сыном, выяснил, что с ним все в порядке, и отправился в отдел полиции. В ходе проведения оперативных мероприятий правонарушитель был разоблачен. Им оказался ранее не судимый 34-летний харьковчанин, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.Досудебное расследование продолжается.В полиции напоминают: в случае подобных телефонных звонков ни в коем случае не отправляйте и не передавайте деньги неизвестным. Будьте бдительны и сразу звоните на спецлинию полиции по номеру 102.