Купить вполовину дешевле – в торговых точках Харькова стартовала новогодняя распродажа. Сумасшедшими скидками заманивают покупателей и интернет-магазины. Как раз в такие дни и активизируются аферисты, предупреждают в киберполиции.

Польстившись на красивую картинку и умопомрачительные скидки, которые предлагал интернет-магазин, харьковчанка Анастасия попала в сети мошенников.– В соцсетях была реклама интернет-магазина. Я зашла, а там и свитерочки, и платья, и пальто, и куртки, и обувь – все, что мне нравится. И скидки заманчивые – от 30% до 70%. Оформила заявку на пуховик, отправила предоплату... и все. Они буквально растворились в воздухе: товар не доставляют, на звонки и письма не отвечают, деньги не возвращают, – рассказывает обманутая покупательница. – И с чем я осталась? Ни письменного договора, ни кассового чека – в управлении защиты потребителей мне вряд ли помогут. Куда жаловаться?А Департаменте киберполиции НП Украины говорят, что в этом году поступило более 25 тысяч заявлений об онлайн-мошенничестве.– Для того чтобы ваш интернет-шопинг был безопасным и приносил исключительно положительные эмоции, используйте только проверенные ресурсы, – рекомендуют специалисты.Если же это, допустим, сайт известного магазина, нелишним будет убедиться в правильности его названия. Потому что нередко мошенники заманивают незадачливых покупателей на фейковые сайты с похожими названиями, где люди добровольно расстаются с деньгами, вводя свои платежные данные на фейковых страницах оплаты, поскольку пребывают в полной уверенности, что просто оплачивают покупку. На самом деле они открывают доступ мошенникам к своей банковской карте.– Один незаметный символ в адресной строке может означать, что вы попали на фишинговый сайт, – предупреждают в киберполиции.Также специалисты советуют ни в коем случае не передавать никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код, пин-код). Работники банков никогда не запрашивают подобную информацию.– Обратите внимание: сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, Для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок замочка, – обраща.т внимание в киберполиции.А чтобы наверняка исключить шансы мошенников завладеть вашими деньгами, используйте наложенный платеж, то есть оплату товара при получении.Кстати, на сайте киберполиции cyberpolice.gov.ua в разделе «Стоп фрауд» можно проверить номер телефона, банковскую карту или ссылки на сомнительный сайт – возможно, мошенники уже есть в базе киберполиции.Если мошенники уже протянули руки к вашему кошельку, обращайтесь к правоохранителям. Сообщить о происшествии можно с помощью формы обратной связи на сайте киберполиции , по электронной почте сервисной службы киберполиции, а также на телефонную линию поддержкиКроме этого в разделе «Контакты» на сайте киберполиции есть номера телефонов региональных подразделений Департамента киберполиции.