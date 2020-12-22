Нацгвардейцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщают в Государственном бюро расследований, следствием установлено, что 20 июля текущего года, управляя автомобилем ЗИЛ-131 в колонне военной техники, на 232 километре автодороги «Харьков-Симферополь» военнослужащий не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos».В результате ДТП 33-летний водитель легковушки и его 12-летняя дочь от полученных телесных повреждений погибли на месте. Еще трое пассажиров автомобиля «Daewoo Lanos» получили телесные повреждения различной степени тяжести.«Таким образом, военнослужащий обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации машин, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 2 ст. 415 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщили в ведомстве.