Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления.

Согласно данным следствия, подозреваемый прибыл из города Харькова совместно с группой сторонников для противодействия мирным протестным акциям и принял участие в похищении и удержании человека.«В частности, указанная группа лиц 21 января 2014 года около 22:00 похитила гражданина в районе станции метро «Петровка» и улицы Ивовой, незаконно удерживала его и перевезла в автобусе в палаточный лагерь возле станции метро «Бориспольская», где в течение ночи незаконно удерживала»,- сообщили в Бюро расследований.Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.