Улицы Серповая и Коломенская будут закрыты три дня

Движение транспорта по улицам Серповой и Коломенской, на участке от пр. Науки до ул. Бакулина, будет запрещено с 8:00 до 20:00 в течение трех дней - 23, 24 и 26 декабря, сообщили в горсовете.



Это связано с проведением ремонтно-строительных работ на ул. Коломенский, 4.



Объехать закрытый участок можно по прилегающим ул. Бакулина и пр. Науки.