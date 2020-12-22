Следователи ГБР обвиняют Вячеслава Глазунова в халатности, которая повлекла трагедию.Согласно информации следствия, самолет нельзя было использовать в режиме так называемой конвейерности полетов, когда аппарат взлетает и садится несколько раз подряд. В частности, мнению экспертов, во время пятого полета произошла поломка в двигателе, после чего самолет поднялся в воздух в шестой раз и потерпел крушение.
Также специалисты утверждают, что количество человек на борту вдвое превышает допустимое количество.
Тем не менее, как сообщают журналисты издания NewsRoom со ссылкой на адвоката Глазунова, военнослужащий утверждал таблицу режима полетов, но не утверждал конвейерные полеты в частности. Также он подчеркнул, что количество мест на борту не повлияло на общий вес самолета и не превышал допустимую норму.