В Харьковской области за два года в зимний период на водоемах погибло 14 человек
Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. Среди 14 взрослых, трое- дети.
Спасатели напоминают: выходить на водоемы крайне опасно, если лед белого или серого цвета, а на улице плюсовая температура. При этом следует остерегаться мест, где лед покрыт снегом.
Подробнее в сюжете телеканала Р1.
Спасатели напоминают: выходить на водоемы крайне опасно, если лед белого или серого цвета, а на улице плюсовая температура. При этом следует остерегаться мест, где лед покрыт снегом.
Подробнее в сюжете телеканала Р1.