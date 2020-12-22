В Харьковской области за два года в зимний период на водоемах погибло 14 человек

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковской области. Среди 14 взрослых, трое- дети.



Спасатели напоминают: выходить на водоемы крайне опасно, если лед белого или серого цвета, а на улице плюсовая температура. При этом следует остерегаться мест, где лед покрыт снегом.



Подробнее в сюжете телеканала Р1.