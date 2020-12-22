Антарктида была единственным континентом до сих пор, где не было коронавируса
COVID-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции, пишет РБК-Укриана со ссылкой на австралийский телеканал ABC.
Среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.
У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружен коронавирус.
Среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.
У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружен коронавирус.