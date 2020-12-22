Антарктида была единственным континентом до сих пор, где не было коронавируса

COVID-19 выявили у 36 человек на чилийской исследовательской станции, пишет РБК-Укриана со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

Среди заразившихся - 26 чилийских военных и 10 человек из обслуживающего персонала. Их эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.

У троих членов экипажа корабля, прибывшего на помощь базе, тоже обнаружен коронавирус.

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