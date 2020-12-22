Такое ограничение действует для граждан Израиля прилетающих из-за рубежа

В среду, 23 декабря, в 22:00 в Израиле вступит в силу решение о введении принудительного карантина в гостиницах для граждан, прилетающих из-за рубежа, пишет РБК-Украина.



Однако ограничение будет распространяться не на всех израильтян. В аэропорту имени Бен-Гуриона будет работать специальная комиссия, которая будет рассматривать особые случаи.



На карантин не будут отправлять несовершеннолетних, которые прибыли сами, пожилых людей, которым нужна помощь в быту, а также людей с медицинскими проблемами, которые не позволяют им жить в гостинице.



В то же время власти Израиля сократили срок карантина. Теперь изоляция длится не 14, а 10 дней при условии двух отрицательных тестов на коронавирус.



Напоминаем, Израиль запретил въезд в страну всем иностранцам. Ограничение продлится в течение 10 дней, но его действие могут продлить.





