22 декабря состоялось совместное заседание комиссий Харьковского областного совета перед второй сессией VIII созыва, которая назначена на 24 декабря.

На заседание был вынесен рассмотрение бюджета области, программа работы по отраслям и новый регламент областного совета.Как сообщили в Блоке Светличной «Разом!», партия против утверждения важнейшего документа региона без рассмотрения его в постоянных комиссиях по отраслевым направлениям, достаточного изучения депутатами, обсуждения и внесения фундаментальных предложений.Во фракции отмечают, что проекты решений для изучения депутаты получили только перед заседанием, а большинство комиссий, которые должны быть представлены на совместном заседании, не имели кворума. Кроме того, по словам депутатов, пока неизвестно, как именно учитывать голоса присутствующих членов комиссий во время голосования по отдельным вопросам.«Проект нового регламента областного совета имеет фундаментальные замечания со стороны нашей фракции - отсутствие гласности и участия представителей всех фракций в его подготовке. Не была сформирована рабочая группа, не было предложено участие и возможность предоставления предложений от представителей политических партий, которых выбрали жители Харьковщины. Это противоречит как действующему регламенту, по которым сегодня работает областной совет, так и нормам законодательства»,- сообщают в партии.Отдельным вопросом в Блоке Светличной отмечают саму смету области на 2021 год и основные программы региона. По мнению депутатов, существующем виде проект бюджета имеет много замечаний и недостатков, которые должны быть устранены для возможности его реализации согласно принципам развития региона и поддержки благосостояния жителей.«Сегодня должны констатировать неготовность как основного документа, так и большинства предложенных программ, к реальному воплощению в жизнь»,- сообщается в заявлении на официальной странице Блока.