Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Согласно информации пресс-службы коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Старицкого, 23, ул. Сумгаитская, 14, пр. Победы, 71-б, 79, ул. Архитекторов, 28, 34, пр. Победы, 64 (п. №4, стояк), пр. Науки, 70 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-б (п. №3, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2), 72-г (п. №1, стояк), 77 (п. №1, стояк)ул. Академика Проскуры, 5-б, ул. Продольная (Киев), 1 (п. №2)ул. Валентиновская, 41 (стояк)ул. Амосова, 5 (стояк)ул. Камская, 2 (спаренный стояк)ул. Кутаисская (ч/с), ул. Евгения Плужника (ч/с), ул. Кооперативная, 26пр. Льва Ландау, 16 (п. №10, стояк), пр. Московский, 102/112 (п. №1, стояк)ул. Волонтерская, 68 (п. №3, стояк), ул. Полтавский Шлях, 84 (п. №2, стояк)