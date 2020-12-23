Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, 30 ноября в Харьковское районное отделение полиции с заявлением о пропаже автомобиля «ВАЗ - 2101» обратился житель поселка Лизогубовка.Во время проведения розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастны 16-летние жители Чугуевского района. Один из ребят был ранее судим за аналогичное преступление.Правоохранители выяснили, что подростки через забор проникли во двор заявителя, открыли ворота и выкатили автомобиль со двора. Затем злоумышленники поехали в лесополосу, расположенной на территории Чугуевского района, где подожгли автомобиль.По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.Следователи сообщили несовершеннолетним о подозрении в совершении данного уголовного преступления.