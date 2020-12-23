Причина возгорания автомобиля - устанавливается.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, 22 декабря в 19:00 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в грузовом автомобиле «ТАТА» в районе проспекта Льва Ландау.«На момент прибытия дежурных подразделений к месту пожара горели кабина автомобиля и кузов с бобинами гидроизоляции внутри. Площадь пожара составила около 20 кв.м. Пожар был локализован в 19:15 и ликвидирован в 19:48. В результате пожара пострадавших нет», - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.