Злоумышленник в нетрезвом состоянии угнал Lexus с СТО и разбил его.

Полицейские выяснили, что 21-летняя девушка оставила свой автомобиль «Lexus RX 300» на станции технического обслуживания в селе Циркуны для проведения ремонтных работ. 37-летний сотрудник автосервиса, находясь в нетрезвом состоянии, решил завладеть транспортным средством. Во время движения по кольцевой дороге вблизи экопарка мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в лесополосу.Правонарушитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в Харькове.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.Правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.