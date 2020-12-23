Спустя 75 лет снаряды продолжают угрожать жизни людей.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 22 декабря пиротехники провели работы по обследованию территории для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны. Работы по разминированию проводились в Жихорском лесу Основянского района города Харькова.Всего, по данным ведомства, было обнаружено 238 боеприпасов, из которых: 31 артснаряд разного калибра, 5 минометных мин, 2 авиабомбы и 200 патронов. Все опасные находки были вывезены на специальный подрывную площадку и уничтожены.