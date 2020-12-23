Харьковский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который подозревается в изнасиловании и грабеже.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что 14 декабря в поселке Песочин 22-летний молодой человек напал на 49-летнюю женщину и изнасиловал ее. После этого злоумышленник схватил сумку потерпевшей с ее личными вещами и убежал, однако в тот же день был задержан сотрудниками полиции.Постановлением следственного судьи Харьковского районного суда Харьковской области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 42 040 грн.«На указанное решение суда прокурором подана апелляционная жалоба. Постановлением Харьковского апелляционного суда апелляционную жалобу удовлетворено в полном объеме. Принято новое решение, которым к подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога»,- рассказали в ведомстве.Досудебное расследование продолжается.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет.