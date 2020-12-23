Состоялась очередная сессия Дергачевского городского совета VIII созыва под руководством городского головы, представителя Блока Светличной «Разом!» Вячеслава Задоренко.

Как рассказали в партии, в работе сессии приняли участие 32 депутата, которые рассмотрели и приняли решения по 74 вопросам повестки дня.В частности, депутаты утвердили программу предоставления целевой помощи больным сахарным диабетом и предоставление целевой ежемесячной денежной помощи больным с хронической почечной недостаточностью, проживающих на территории Дергачевского территориальной громады и получают программный гемодиализ на 2021.Также, по представлению Дергачевского городского головы представителя Блока Светличной «Разом!» Вячеслава Задоренко, был решен ряд кадровых вопросов по формированию состава старост громад.Так, кроме утвержденных ранее, на должности старост населенных пунктов, которые будут входить в состав Дергачевской городской громады, депутатский корпус поддержал шесть кандидатур:1. Вакуленко Людмила Михайловна - староста Козачолопанського старостинского округа;2. Ивахненко Евгений Иванович - староста Слатинского старостинского округа;3. Рубан Александр Николаевич - староста Прудянского старостинского округа;4. Быченко Анна Сергеевна - староста Проходивского старостинского округа;5. Колодочка Виктория Викторовна - староста Токаревского старостинского округа;6. Игнатов Виталий Александрович - староста Русско-Лозовского старостинского округа.Также в партии рассказали, что на предыдущей сессии была утверждена управленческая команда представителей Блока Светличной «Разом!» - по предложению городского головы Вячеслава Задоренко, секретарем Дергачевского городского совета Харьковского района Харьковской области VIII созыва избрана Светлана Николаевна Кучеренко.Также депутаты единогласно поддержали предложение Вячеслава Задоренко и утвердили:1. Первым заместителем Дергачевского городского головы Евгения Анатольевича Шатохина;2. Заместителем Дергачевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Ингу Валерьевна Токаренко;3. Заместителем Дергачевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Ларису Витальевна Несмиян;4. Заместителем Дергачевского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов власти Александра Игоревича Туренко;5. Управляющего делами (секретаря) исполнительного комитета Дергачевского городского совета Харьковского района Харьковской области VIII созыва Тамилу Дмитриевну Остропилец.«Утверждены все необходимые для продуктивной работы структурные органы и должностные лица. Поэтому громада, которая имеет сильную команду Блока Светличной, где председатель опирается на уверенное большинство в городском совете, может планировать развитие и воплощать в жизнь амбициозные планы, для обеспечения жителям достойного завтра»,- подчеркнули в партии.