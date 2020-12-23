По версии обвинения, правоохранитель хотел получить неправомерную выгоду за работу предприятия во время карантина из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в областной прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что в марте руководитель отделения одного из отделов полиции ГУНП в Харьковской области узнал, что предприятие, осуществляющее оптовую торговлю ломом, продолжает вести предпринимательскую деятельность, несмотря на установленный на всей территории Украины карантин.25 марта начальник отделения полиции встретился с руководителем цеха предприятия. Во время беседы начальник отделения полиции сообщил, что в случае предоставления ему 15 тысяч гривен и ежемесячных выплатах в размере 2 тысяч предприятие сможет продолжить свою работу несмотря на установленные карантином ограничения, а его работников не будут привлечены к административной ответственности.Если вина полицейского будет доказана, его ждет наказание в виде штрафа от 1000 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.