На автомобильной дороге Т-21-22 Изюм-Барвенково ремонтируют мост. в связи с этим демонтировали проезжую часть

Как сообщили в Службе автомобильных дорог, выполнены работы по демонтажу, армированию и бетонированию накладной плиты.



Выполняется ремонт опор, пролетных строений. Движение автотранспорта осуществляется в реверсном режиме. Работы планируют завершить в 2021 году.